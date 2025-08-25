Інтерфакс-Україна
Події
18:00 25.08.2025

Шмигаль обговорив з Келлогом оборонні пріоритети, співпрацю в ОПК та безпекові гарантії

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч зі спеціальним посланцем президента США генералом Кітом у Києві під час якої обговорив, зокрема, оборонні пріоритети, співпрацю в оборонно-промисловому комплексі та створення надійних безпекових гарантій.

"Мав честь зустрітися у Києві зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Подякував за візит у ці важливі для України дні та за надзвичайно сильну підтримку США, яка допомагає рятувати життя та наближати справедливий мир. Україна високо цінує ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL). Вона відкрила нові можливості для країн НАТО швидко забезпечувати наші Сили оборони критично необхідними зразками американського озброєння та технологій", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у понеділок вдень.

Як зазначив Шмигаль, начальник Генерального штабу Збройних сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов та керівник Головного управління розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов надали американській делегації детальний аналіз планів ворога та ситуації на фронті.

"Разом з партнерами маємо посилювати тиск на агресора, аби примусити його до справедливого, тривалого та стійкого миру. Поінформував делегацію про наші оборонні пріоритети. Ключове – нарощування виробництва боєприпасів і дронів для зупинення наступу ворога. Спільні проєкти у цій сфері дозволяють ефективніше забезпечувати українських воїнів зброєю", - зауважив Шмигаль.

Також сторони окремо обговорили створення надійних безпекових гарантій, які унеможливлять нову агресію проти України в майбутньому. Робота над такими гарантіями ведеться у тісній співпраці з партнерами.

"Обговорили також підготовку до підписання Президентами України і США угоди, яка стосується виробництва та продажу безпілотників (Drone deal). Під час зустрічі американській стороні були передані відповідні документи. Дякую генералу Келлогу та Сполученим Штатам Америки за лідерство, солідарність і підтримку України на шляху до миру", - підсумував Шмигаль.

