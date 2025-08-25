Інтерфакс-Україна
Події
17:49 25.08.2025

ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

3 хв читати
ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Кабінет міністрів переглянути рішення АТ "Укрзалізниця" щодо зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морського торговельного порту "Чорноморськ" та "Одеса Порт" та орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень, повідомила пресслужба асоціації.

"Рішення щодо зміни тарифних відстаней у напрямку терміналів порту "Чорноморськ" у січні 2025 року вже спричинило суттєве підвищення вартості перевезень. За інформацією компаній-членів Комітету з логістики асоціації, приблизно до $2-4,5 за тонну. Раніше асоціація вже закликала скасувати це рішення. Водночас у квітні відбулись зміни щодо тарифної відстані також і у напрямку станції "Одеса Порт". Тарифні відстані для зазначених напрямків не відповідають найкоротшій відстані перевезення, що тягне за собою зростання витрат вантажовідправників", - йдеться у зверненні.

За інформацією членів асоціації, використання довших маршрутів призводить до необґрунтованого зростання вартості перевезень, створює серйозний тиск на експортерів і знижує конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках. На думку експертів, така практика тарифікації Укрзалізниці може мати негативні наслідки не лише для українського бізнесу, а у довгостроковій перспективі – і для самого товариства. Подорожчання перевезень змусить клієнтів переорієнтовуватися на альтернативні види транспорту, що потенційно призведе до зменшення обсягів перевезень і, відповідно, доходів.

Використання найкоротших маршрутів вигідне і самому оператору інфраструктури, вважають в ЄБА. Оптимізація маршрутів сприятиме рівномірному розподілу навантаження на мережу, знизить ризики перевантаження окремих ділянок і підвищить загальну ефективність та передбачуваність роботи системи.

У бізнес-асоціації розповіли, що зараз ведеться робота над новим законопроєктом, який регулюватиме функціонування ринку залізничного транспорту. На переконання бізнесу, в ньому надзвичайно важливо передбачити стимулювання перевезень за найкоротшими маршрутами. Крім того, варто запобігти непродуктивному використанню пропускної спроможності інфраструктури та оперативному перерозподілу невикористаних потужностей.

"Необхідно враховувати також і євроінтеграційний рух України. В єдиному європейському залізничному просторі тарифікація інфраструктурних послуг має ґрунтуватися на принципах прозорості, економічної обґрунтованості та недискримінаційного доступу, з урахуванням фактично пройденої відстані. Європейський досвід демонструє, що впровадження таких підходів сприяє підвищенню ефективності залізничної системи та активнішому залученню вантажовідправників", - наголосила асоціація.

ЄБА закликала переглянути підходи до визначення тарифної відстані та розрахунку плати за перевезення вантажів із урахуванням принципу найкоротшого маршруту. Бізнес-спільнота закликає скасувати запроваджені зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морського торговельного порту "Чорноморськ" та "Одеса Порт" та забезпечити рівні умови руху для всіх портів.

Як повідомлялося, раніше подібне звернення до уряду оприлюднила Чорноморська територіальна громада. Вона наполягала на скасуванні антиконкурентних умов у сфері залізничної логістики і запровадженні єдиного підходу для трьох портів "Великої Одеси" — "Одеси", "Чорноморська" та "Південного".

На тлі заяв уряду про запуск нової хвилі концесій у морських портах, зокрема, у "Чорноморську", ситуація з тарифами, за словами операторів, підриває інвестиційну привабливість і зменшує вантажопотоки.

Чорноморська міська рада у листі до прем'єр-міністера просила скасувати зміни, які штучно збільшили тарифну відстань, зокрема, до порту "Чорноморськ". У документі зазначається, що більшість підприємств, які працюють у порту, є бюджетоутворювальними, а їхня господарська діяльність — ключова для економіки громади.

Теги: #кабмін #укрзалізниця #єба

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:20 22.08.2025
Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

Кабмін затвердив запуск програми адаптації для ветеранів, які втратили зір - Свириденко

13:18 22.08.2025
Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

11:18 22.08.2025
Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

11:06 22.08.2025
Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

10:28 21.08.2025
"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

"Укрзалізниця" відновила контактну мережу на Житомирщині та намагається скоротити час затримки поїздів

18:33 20.08.2025
Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

18:16 20.08.2025
Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

18:08 20.08.2025
Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

18:05 20.08.2025
Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

17:50 20.08.2025
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: важливо, щоб серед країн, які готові розмістити контингент в Україні, були головні лідери "Коаліції охочих"

Вето президента Навроцького залишає Україну без польських Starlink – віцепрем’єр Гавковський

Зеленський не вважає, що РФ йде на поступки

Німеччина буде надавати Україні EUR9 млрд щорічно - міністр фінансів

Україна розраховує на посилення співпраці з США у релігійній сфері - заступник керівника ОП

ОСТАННЄ

Зеленський призначив посла України в Норвегії Гавриша послом в Ісландії за сумісництвом – указ

Південнокорейська POSCO International планує відновити роботу свого зернового терміналу в Миколаївській області

УЧХ продовжить підтримку українських домогосподарств у підготовці до зими

Шмигаль обговорив з Келлогом оборонні пріоритети, співпрацю в ОПК та безпекові гарантії

Вето Навроцького закону про соцвиплати вдарить по 22% українців у Польщі – рекрутингова компанія

Запит на портфельні інвестиції в житлову нерухомість України повертається – думка

Темпи просування окупантів суттєво скоротилися, але вони обходять Куп'янськ з заходу - DeepState

Безробітний з Одещини, який шпигував для ворога в жіночому одязі, отримав 15 років тюрми – СБУ

Бізнесмен Ровт оцінює серйозну активізацію справи про розкрадання газу майже на EUR5 млн як захист прав інвесторів в Україні

Профільний комітет рекомендує Раді прийняти законопроєкт щодо підтримки агросектору в цілому

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА