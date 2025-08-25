ЄБА закликала уряд тарифікувати залізничні перевезення до морпортів за найкоротшими маршрутами

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА) закликала Кабінет міністрів переглянути рішення АТ "Укрзалізниця" щодо зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морського торговельного порту "Чорноморськ" та "Одеса Порт" та орієнтуватися на найкоротші маршрути при тарифікації залізничних перевезень, повідомила пресслужба асоціації.

"Рішення щодо зміни тарифних відстаней у напрямку терміналів порту "Чорноморськ" у січні 2025 року вже спричинило суттєве підвищення вартості перевезень. За інформацією компаній-членів Комітету з логістики асоціації, приблизно до $2-4,5 за тонну. Раніше асоціація вже закликала скасувати це рішення. Водночас у квітні відбулись зміни щодо тарифної відстані також і у напрямку станції "Одеса Порт". Тарифні відстані для зазначених напрямків не відповідають найкоротшій відстані перевезення, що тягне за собою зростання витрат вантажовідправників", - йдеться у зверненні.

За інформацією членів асоціації, використання довших маршрутів призводить до необґрунтованого зростання вартості перевезень, створює серйозний тиск на експортерів і знижує конкурентоспроможність української продукції на міжнародних ринках. На думку експертів, така практика тарифікації Укрзалізниці може мати негативні наслідки не лише для українського бізнесу, а у довгостроковій перспективі – і для самого товариства. Подорожчання перевезень змусить клієнтів переорієнтовуватися на альтернативні види транспорту, що потенційно призведе до зменшення обсягів перевезень і, відповідно, доходів.

Використання найкоротших маршрутів вигідне і самому оператору інфраструктури, вважають в ЄБА. Оптимізація маршрутів сприятиме рівномірному розподілу навантаження на мережу, знизить ризики перевантаження окремих ділянок і підвищить загальну ефективність та передбачуваність роботи системи.

У бізнес-асоціації розповіли, що зараз ведеться робота над новим законопроєктом, який регулюватиме функціонування ринку залізничного транспорту. На переконання бізнесу, в ньому надзвичайно важливо передбачити стимулювання перевезень за найкоротшими маршрутами. Крім того, варто запобігти непродуктивному використанню пропускної спроможності інфраструктури та оперативному перерозподілу невикористаних потужностей.

"Необхідно враховувати також і євроінтеграційний рух України. В єдиному європейському залізничному просторі тарифікація інфраструктурних послуг має ґрунтуватися на принципах прозорості, економічної обґрунтованості та недискримінаційного доступу, з урахуванням фактично пройденої відстані. Європейський досвід демонструє, що впровадження таких підходів сприяє підвищенню ефективності залізничної системи та активнішому залученню вантажовідправників", - наголосила асоціація.

ЄБА закликала переглянути підходи до визначення тарифної відстані та розрахунку плати за перевезення вантажів із урахуванням принципу найкоротшого маршруту. Бізнес-спільнота закликає скасувати запроваджені зміни тарифних відстаней між транзитними пунктами у напрямку морського торговельного порту "Чорноморськ" та "Одеса Порт" та забезпечити рівні умови руху для всіх портів.

Як повідомлялося, раніше подібне звернення до уряду оприлюднила Чорноморська територіальна громада. Вона наполягала на скасуванні антиконкурентних умов у сфері залізничної логістики і запровадженні єдиного підходу для трьох портів "Великої Одеси" — "Одеси", "Чорноморська" та "Південного".

На тлі заяв уряду про запуск нової хвилі концесій у морських портах, зокрема, у "Чорноморську", ситуація з тарифами, за словами операторів, підриває інвестиційну привабливість і зменшує вантажопотоки.

Чорноморська міська рада у листі до прем'єр-міністера просила скасувати зміни, які штучно збільшили тарифну відстань, зокрема, до порту "Чорноморськ". У документі зазначається, що більшість підприємств, які працюють у порту, є бюджетоутворювальними, а їхня господарська діяльність — ключова для економіки громади.