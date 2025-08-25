Інтерфакс-Україна
15:26 25.08.2025

Зеленський і міністр фінансів ФРН обговорили ППО та гарантії безпеки

Президент України Володимир Зеленський і міністр фінансів та віце-канцлер уряду Німеччини Ларс Клінгбейль під час своєї зустрічі обговорили посилення української ППО, а також гарантії безпеки.

"Окремо вдячні за системи протиповітряної оборони. Це виклик і щодня, і зараз, перед зимою, особливий має контекст. Про це хочу з вами поговорити. Ми працюємо разом з міністром уряду над додатковими двома системами протиповітряної оборони Patriot, а також додатковими системами Iris-T німецького виробництва. Дякуємо за все, що було передано до України.

Розраховуємо на продовження цієї програми", - сказав Зеленський.

Також співрозмовники обговорили фінансування дронів. Окремо президент зазначив, що Німеччина серед європейських країн, які першими почали фінансування програми PURL.

"Ну і, напевно, гарантії безпеки – дуже важлива тематика. Готовий сьогодні з вами проговорити. Наші NSA (радники з нацбезпеки - ІФ-У) працюють", - додав Зеленський.

Теги: #клінгбейль #посилення #війна #ппо #зеленський

