10:06 25.08.2025

В Україну прибув прем’єр-міністр Норвегії

В Київ прибув прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Разом з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою зустріли Прем’єр-міністра Норвегії Йонаса Гар Стере", - написав Єрмак у телеграмі в понеділок.

"Для нас важливо відчувати підтримку справжніх союзників. Норвегія завжди поруч із нашим народом, суттєво допомагає оборонці, і ми цінуємо цю надійну солідарність", - зазначив він. 

