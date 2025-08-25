Аварійне відключення електроенергії сталося в чотирьох громадах на Полтавшині через несприятливі погодні умови

Унаслідок несприятливих погодних умов сталося аварійне відключення електроенергії в Шишацькій, Глобинській, Миргородській та Кобеляцькій територіальних громадах на Полтавшині, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

"За даними АТ "Полтаваобленерго", без світла залишились 179 юридичних та 1543 побутових споживачів. Аварійні бригади вже працюють над відновленням електропостачання", - зазначив Когут у своєму дописі в телеграм-каналі.