Окупанти втратили 143 особи на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 143 військових особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 38 разів, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку було знешкоджено 143 окупанти, з яких 99 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, знищено два склади паливно-мастильних матеріалів, один пункт управління безпілотними літальними апаратами та один ворожий автомобіль.

Загалом упродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 38 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась в районах населених пунктів Затишок, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Удачне, Шахове, Миролюбівка, Миколаївка, Сухецьке, Лисівка, Звірове та в бік населених пунктів Родинське, Новоукраїнка, Червоний Лиман, Покровськ. Наразі тривають два бойові зіткнення.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/28231