Інтерфакс-Україна
Події
01:58 25.08.2025

Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

1 хв читати

Україна разом з Канадою розвиває програми підтримки ветеранів, включно з ініціативами у сфері ментального здоров’я та мобільними комплексами для протезування, а також домовилася розвивати ветеранські простори у регіонах, повідомила премʼєр-міністра України Юлія Свириденко.

"Обговорили питання підтримки ветеранів. Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоровʼя та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах", - зазначено в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили санкційний тиск на Росію, який уже коштував агресору понад $160 млрд. За словами Свириденко, цього замало, оскільки Росія продовжує виробляти ракети та дрони.

"Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими. Так, Україна синхронізувала санкції Канади, і найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує наші санкції. Наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією", – наголосила премʼєр-міністр у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/290

Теги: #підтримка #канада

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:49 25.08.2025
Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

Німеччина підтримує надання Україні гарантій безпеки, наближених до рівня членства в НАТО

19:19 24.08.2025
Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

Україна й Канада підписали План дій безпекової угоди та домовилися про спільне виробництво озброєння

15:55 24.08.2025
Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

15:51 24.08.2025
Канада синхронізує українські санкції – Зеленський

Канада синхронізує українські санкції – Зеленський

15:50 24.08.2025
Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

Зеленський запропонував Канаді долучитися до значних енергопроєктів

00:50 24.08.2025
Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

Будівлю Євроради підсвітили кольорами українського стягу - Кошта

11:30 23.08.2025
ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

20:11 20.08.2025
Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

Начальники генштабів НАТО підтвердили підтримку України

23:50 19.08.2025
МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

МЗС Канади та президент Фінляндії обговорили підтримку України

03:42 18.08.2025
Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

Глава КМВА закликав українців до єдності в підтримці президента на переговорах в США

ВАЖЛИВЕ

ГУР і Третій корпус відновили контроль над Новомихайлівкою на Донеччині

Зеленський: Сьогодні повертаємо додому воїнів ЗСУ, Нацгвардії, Держприкордонслужби та цивільних

Зеленський: Повертаємо додому журналіста Хилюка

Сирський: Три села на Донеччині звільнили від росіян

Зеленський: Ми говоримо про ті гарантії безпеки, що нас будуть захищати, а не про гарантії безпеки від РФ

ОСТАННЄ

Сили оборони відбили з початку доби 128 ворожих атак - Генштаб

Масована атака РФ на Сумщину триває майже добу, зафіксовані влучання в Сумській і Роменській громадах

Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

Через ракетний удар РФ знеструмлено населені пункти Сумського району – ОВА

На Дніпропетровщині поліція застрелила чоловіка, який з ножем напав на людей, рятувальників і правоохоронців

У Києві в понеділок запровадять тимчасові обмеження руху через візит іноземних делегацій

Зеленський ознайомився з новітніми українськими розробками та обговорив оборонну співпрацю з партнерами

Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Близько двох десятків атак на Дніпропетровщині, постраждав чоловік - Лукашук

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА