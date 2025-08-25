Україна і Канада обговорили питання підтримки ветеранів та посилення санкційного тиску на РФ - Свириденко

Україна разом з Канадою розвиває програми підтримки ветеранів, включно з ініціативами у сфері ментального здоров’я та мобільними комплексами для протезування, а також домовилася розвивати ветеранські простори у регіонах, повідомила премʼєр-міністра України Юлія Свириденко.

"Обговорили питання підтримки ветеранів. Україна разом з Канадою розвиває програми ментального здоровʼя та працює над мобільними комплексами для протезування. Домовилися з канадськими партнерами розвивати ветеранські простори у регіонах", - зазначено в повідомленні.

Крім того, сторони обговорили санкційний тиск на Росію, який уже коштував агресору понад $160 млрд. За словами Свириденко, цього замало, оскільки Росія продовжує виробляти ракети та дрони.

"Закликали посилити тиск: узгодженість між партнерами робить їх справді дієвими. Так, Україна синхронізувала санкції Канади, і найближчим часом готуємось до того, що Канада синхронізує наші санкції. Наголосили на необхідності нових санкційних рішень, які поширюються й на компанії, що опосередковано працюють з Росією", – наголосила премʼєр-міністр у телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/290