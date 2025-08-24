Сибіга про допис Сіярто: Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на допис голови МЗС Угорщини Петера Сіярто в соцмережі Х, у якому той, поширивши відео з пресконференції президента України, назвав його слова про дружбу з Угорщиною загрозливими.

"Я відповім на угорський манер. Не треба вказувати українському президенту, що йому робити, що говорити і коли. Він президент України, а не Угорщини", - написав Сибіга.

Він також наголосив, що енергетична безпека Угорщини залежить від неї самої: "Енергетична безпека Угорщини у ваших власних руках. Диверсифікуйте і станьте незалежними від Росії, як і решта Європи".

Джерело: https://x.com/andrii_sybiha/status/1959676672573419701?s=46