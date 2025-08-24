Інтерфакс-Україна
23:26 24.08.2025

Голова МЗС Словаччини: Україна шкодить своїм інтересам, адже ризикує залишитися без пального

Атаки української армії на нафтопровід "Дружба", який постачає нафту з Росії до Словаччини, суперечать національним інтересам Словаччини і не приносять користі самій Україні, заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар в ефірі програми Politika 24 на телеканалі JOJ.

За його словами, словацький нафтопереробний завод Slovnaft постачає близько 10% дизельного пального для України. Бланар зазначив, що про це він телефоном обговорював із українським колегою Андрієм Сибігою, який взяв інформацію до уваги: "Йдеться про те, що завод Slovnaft, який переробляє російську нафту, що йде по нафтопроводу "Дружба", виробляє продукти, бензин чи дизель, і наразі є важливим постачальником дизеля для України. На частку Slovnaft припадає 10 % щомісячного споживання дизеля в Україні. Цю інформацію він (Сибіга - ІФ-У) взяв до уваги і сказав, що буде її далі комунікувати. Я також завтра говоритиму з віцепрем’єром уряду України, який відповідає за європейську інтеграцію, де продовжу розвивати цю тему і повідомлю про нашу позицію", - заявив Бланар.

"Ми розуміємо, що для України це складно, але для нас ця інфраструктура дуже важлива. Особливо, коли бачимо, що сама Україна шкодить своїм інтересам, ризикує залишитися без достатньої кількості пального на своїй території", - додав він.

Міністр нагадав, що ЄС ще у січні заявив про недоторканність енергетичної інфраструктури та закликав усі треті сторони, зокрема Україну та Росію, поважати це. У зв’язку з цим Словаччина та Угорщина направили спільного відкритого листа керівництву європейської дипломатії з вимогою забезпечити безпеку енергопостачання.

Бланар також наголосив на необхідності якнайшвидшого завершення війни в Україні, що могло б сприяти мирним переговорам та припинити атаки на критичну інфраструктуру. "Виявляється, що це могло б призвести до мирних переговорів, адже лише це може припинити взаємні атаки на енергетичну інфраструктуру: з боку України на російську та навпаки з боку Росії на українську", - зазначив міністр.

Як повідомлялося, 18 серпня удар по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" (Тамбовська обл., РФ) зупинив роботу нафтопроводу "Дружба", яким російська нафта постачається через Україну до Словаччини, Угорщини та Чехії, на невизначений термін.

Джерело: https://youtu.be/f7iq2ArtdWw?si=kBVcD006ibgF_Vy1

