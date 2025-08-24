Велика Британія продовжує програму підготовки українських військових за Interflex до кінця 2026 року

Велика Британія оголосила про продовження провідної тренувальної програми для Збройних сил України Interflex щонайменше до кінця 2026 року, приурочивши це до святкування Дня Незалежності України, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Програма Interflex передбачає підготовку українських військовослужбовців на британській землі та за участі 13 інших країн. Від початку її реалізації понад 50 тисяч українських військових пройшли навчання, які спочатку були орієнтовані на базові бойові навички, а нині включають курси лідерства, підготовку командирів взводів і відділень, а також навчання інструкторів.

"Велика Британія єдина в підтримці України. Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищати сьогодні і стримувати завтра. Перед обличчям безперервних російських атак ми повинні поставити Збройні сили України на якомога сильнішу позицію", – заявив міністр оборони Великої Британії Джон Гілі.

За даними британського міністерства оборони, нові курси лідерства показали, що 83% слухачів відчули себе більш здатними зробити війська під їхнім командуванням живучими, а 93% – більш смертоносними.

"За даними британського міністерства оборони, підтримка Interflex та інших міжнародних програм допомогла Україні досягти значних результатів на фронті: Росія втратила понад 4 тис. бойових танків, тоді як Україна – близько 1,25 тис. Цього року на підтримку України Велика Британія витратить 4,5 млрд фунтів стерлінгів, включно з поставками понад 5 тис. ракет протиповітряної оборони та збільшенням кількості безпілотників з 10 тис. у 2024 році до 100 тис. у 2025 році", - зазначено в повідомленні.