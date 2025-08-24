Інтерфакс-Україна
Події
15:55 24.08.2025

Карні не виключає присутність канадських військових як частину гарантій України

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність військових як частину гарантій безпеки України у рамках Коаліції охочих.

Про це він повідомив під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським, зазначив, що зараз йде робота над різними видами гарантій безпеки.

"Ми працюємо з нашими союзниками і «Коаліцією охочих» з Україною над умовами цих гарантій безпеки на землі, в небі та на морі. І я би не виключав присутність військових", - сказав Карні.

 

Теги: #канада #військові

