Інтерфакс-Україна
15:54 24.08.2025

Україна для далекобійних ударів використовує вітчизняну зброю і не проговорює це зі США - Зеленський

Україна для ударів по території РФ використовує вітчизняну далекобійну зброю і не проговорює це зі США, заявив президент Володимир Зеленський.

"На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі Сполученими Штатами Америки такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, було різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці. Це було вже дуже давно. Сьогодні ми навіть про це не згадуємо", - сказав Зеленський під час пресконференції у Києві у неділю.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони США вже протягом кількох місяців блокує удари України по РФ далекобійною зброєю, повідомляє The Wall Street Journal (WSJ).

Як пише видання, за нової адміністрації (президента США Дональда Трампа – ІФ-У) Пентагон запровадив неоголошену процедуру схвалення на високому рівні, яка не дає змоги Україні з кінця весни запускати американські тактичні ракетні комплекси великої дальності (ATACMS) по цілях вглибину Росії.

У публікації пишуть, що як мінімум один раз Україна намагалася застосувати ATACMS по цілі на території Росії, але отримала відмову.

Теги: #далекобійна_зброя #україна #сша

