Окупанти тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині

Війська РФ тричі за ранок атакували Піщанський старостинський округ на Сумщині, є постраждала, повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров.

"Тричі за ранок ворог атакував Піщанський старостат Сумської громади. Одна жінка звернулася по медичну допомогу – у неї гостра реакція на стрес", – написав він у телеграмі у неділю.

За його словами, внаслідок дронових атак ворога є влучання по цивільній інфраструктурі Сумської та Садівської громад – пошкоджені сільськогосподарські підприємства, нежитлові будівлі.

На Сумщині з ранку 23 серпня до ранку 24 серпня війська РФ здійснили понад 90 обстрілів по 36 населених пунктах у 14 тергромадах області, є поранений.