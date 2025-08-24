По-осінньому тепло, проте з короткочасними дощами буде в Україні найближчими днями

В Україні у понеділок, 25 серпня, вночі на Лівобережжі, місцями у Київській, Черкаській, Кіровоградській областях, вдень на Волині та Рівненщині короткочасний дощ, на решті території без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°, вдень 15-20°, у південній частині 19-24°; в Карпатах вночі 3-8°, вдень 11-16°.

У Києві 25 серпня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 25 серпня найвища температура вдень була 33,1 в 1903р., найнижча вночі 8,1 в 1950р.

У вівторок, 26 серпня, у північній частині вночі місцями невеликий, вдень помірний короткочасний дощ, місцями грози, на решті території без опадів. Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с. Температура у західних та північних областях вночі 7-12°, вдень 17-22°, на решті території вночі 10-15°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди по Києву на 26 серпня - вночі без опадів, вдень короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 18-20°.