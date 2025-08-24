Російські окупанти минулої доби 15 разів обстріляли Костянтинівку, загинула людина

Російські окупанти минулої доби завдали 1898 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини, повідомила Національна поліція.

"Під вогнем перебували 6 населених пунктів області. Руйнувань зазнали 23 цивільних об’єкти, з них 17 житлових будинків. Зокрема, Костянтинівка витримала 15 ворожих ударів, з них 11 бомбових. Росіяни вбили цивільну особу, пошкодили 12 багатоквартирних будинків, три заклади освіти", - йдеться у повідомленні поліції за підсумками доби 23 серпня.

За усіма фактами воєнних злочинів поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.