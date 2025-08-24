Трамп привітав Україну та українців із Днем незалежності

Президент США Дональд Трамп привітав українського колегу Володимира Зеленського та українців з Днем незалежності.

"Шановний пане Президенте! Від імені американського народу я висловлюю свої вітання та найтепліші побажання Вам і мужньому народу України з нагоди святкування 34 років незалежності", - сказано в заяві Трампа.

Американський лідер зазначив, що народ України має незламний дух, а мужність України надихає багатьох. "Відзначаючи цей важливий день, знайте, що Сполучені Штати поважають вашу боротьбу, шанують ваші жертви та вірять у ваше майбутнє як незалежної держави", - зазначив він, закликавши, що зараз саме час покласти край безглуздим убивствам.

"Сполучені Штати підтримують переговорне врегулювання, яке призведе до міцного, тривалого миру, покладе край кровопролиттю та захистить суверенітет і гідність України. Хай Бог благословить Україну. З повагою, Дональд Дж. Трамп", - ідеться в заяві.

У свою чергу, Зеленський подякував Трампу за привітання.

"Шановний @POTUS, дякуємо за ваші щирі вітання з Днем Незалежності України. Ми цінуємо ваші добрі слова для українського народу та дякуємо Сполученим Штатам за те, що вони стоять пліч-о-пліч з Україною, захищаючи найцінніше: незалежність, свободу та гарантований мир", - написав він в соцмережі Х.

Зеленський наголосив, що "ми віримо, що, працюючи разом, ми можемо покласти край цій війні та досягти справжнього миру для України".