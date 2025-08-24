Інтерфакс-Україна
07:54 24.08.2025

Окупанти обстріляли 11 населених пунктів Запорізької області

Російські війська за добу здійснили майже 500 обстрілів по 11 населених пунктах Запорізької області, є постраждалі, повідомив голова ОВА Іван Федоров.

"Упродовж доби окупанти завдали 478 ударів по 11 населених пунктах Запорізької області", - написав він в телеграмі.

За словами Федорова, війська РФ здійснили 2 авіаційних удари по Новоандріївці, а 7 обстрілів з РСЗВ накрили Плавні, Гуляйполе, Малинівку, Малу Токмачку.

Також 315 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Степногірськ, Плавні, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Малинівку, Новоандріївку, а 154 артилерійських удари завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Малинівки, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Роботиного, Чарівного, Новоандріївки.

Крім того, надійшло 13 повідомлень про руйнування будинків та господарчих споруд.

Федоров додав, що чоловік та жінка поранені внаслідок ворожого удару по Пологівському району.

 

Теги: #запорізька #обстріли

