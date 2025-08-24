Українські дрони завдали ударів по російських НПЗ та нафтопроводу "Дружба" – Мадяр

Командувач Силами безпілотних систем Збройних сил України Роберт "Мадяр" Бровді прозвітував щодо ударів по російських нафтових заводах та нафтопроводу "Дружба".

За даними командувача СБС, за тиждень атаковано два нафтопереробні заводи росіян, а також дві станції нафтоперекачування на нафтопроводі "Дружба", який сполучає Росію з Європою.

"60+ годин горить екс-медведчуківське НПЗ у Новошахтинську (Ростовська обл), - норматив з відновлення за 48 годин хробаками не складено. "Дружній" нічний візит Птахів СБС на Новошахтинський НПЗ реалізовано в ніч з 20 на 21 серпня "Графами" (СБС)", - сказано у повідомленні.

Загалом було уражено:

14 серпня - Волгоградський НПЗ, попередньо роботу заводу зупинено.

18 серпня - станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Нікольськоє" в Тамбовській області РФ. Росіяни заявили про відновлення за 48 годин, але підтверджень немає.

20 серпня - "Новошахтинський завод нафтопродуктів" у Ростовській області, станом на 23 серпня пожежа не ліквідована та поширюється.

21 серпня - станція перекачування нафтопроводу "Дружба" - "Унеча" в Брянській області. Станцію повністю виведено з ладу, на ремонт знадобиться не менше п'яти діб.

Удари по російських нафтових потужностях завдавали 14-й полк та окрема група "Граф" СБС, зазначив "Мадяр".

Джерело: https://t.me/robert_magyar/1277