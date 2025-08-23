Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони відновили контроль над Зеленим Гаєм на Донеччині, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ "Дніпро".

"Бійці 37 окремої бригади морської піхоти спільно з 214 окремим штурмовим батальйоном OPFOR зупинили просування ворога та відновили контроль над населеним пунктом Зелений Гай, що у Донецькій області", - ідеться в повідомленні в телеграмі в суботу.

Повідомляється, що станом на 23 серпня ворог продовжує активні спроби повернути цей населений пункт під свій контроль та окупувати решту населених пунктів Донецької області на цьому напрямку.

"Але наші воїни стоять непохитно, і у День державного прапора України Зелений Гай залишається під синьо-жовтим стягом", – заявили в ОСУВ "Дніпро".