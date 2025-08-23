Інтерфакс-Україна
Події
20:28 23.08.2025

Обстріли Дніпропетровщини: 1 людина загинула, 9 поранені

Російські війська в суботу обстрілювали два райони Дніпропетровської області, внаслідок чого 9 людей постраждали та одна загинула, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.

"На Синельниківщині сьогодні – 9 постраждалих від ворожого терору. Одна людина, на жаль загинула. Щирі співчуття рідним та близьким", - написав він у телеграмі.

За словами Лисака, загалом в районі, враховуючи уточнення щодо ранкових ударів та інформацію за день, понівечені 7 приватних будинків і мікроавтобус. Виникли пожежі – вогонь загасили. Це наслідки атак безпілотниками та КАБами.

Також потерпала й Нікопольщина. Противник поцілив по Нікополю, Марганецькій, Покровській, Червоногригорівській громадах. Застосовував FPV-дрони та артилерію. Зачепило газогін та лінію електропередач. Люди неушкоджені.

 

