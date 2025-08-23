Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація

Фото: Фб Прокудіна

15-річний хлопець дістав травми, контузію та поранення стегна внаслідок скидання російськими військовими на нього вибухівки з БпЛА в селищі Новорайськ Бериславського району, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна. Нині він — у лікарні. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості", - написав Прокудін в Телеграм у суботу.