Інтерфакс-Україна
Події
13:58 23.08.2025

Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація

1 хв читати
Окупанти атакували з дрона підлітка в Херсонській області, він госпіталізований – обладміністрація
Фото: Фб Прокудіна

15-річний хлопець дістав травми, контузію та поранення стегна внаслідок скидання російськими військовими на нього вибухівки з БпЛА в селищі Новорайськ Бериславського району, повідомляє голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

"Близько 11:30 російські військові атакували з дрона дитину у Новорайську. Внаслідок скидання вибухівки з БпЛА 15-річний хлопець дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення стегна. Нині він — у лікарні. Медики оцінюють стан потерпілого як середньої тяжкості", - написав Прокудін в Телеграм у суботу.

Теги: #атака_рф #прокудін #херсонська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 23.08.2025
Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпроперовській області, є загиблий

Окупанти атакували дроном мікроавтобус в Дніпроперовській області, є загиблий

13:15 23.08.2025
Окупанти завдали авіаудару по Ківшарівці Куп’янського району, постраждали дві мирні мешканки

Окупанти завдали авіаудару по Ківшарівці Куп’янського району, постраждали дві мирні мешканки

11:15 22.08.2025
З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

08:30 22.08.2025
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 17 поранені

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, 17 поранені

16:06 21.08.2025
Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

Підземні школи відкриються лише в тих громадах Херсонщини, куди не дострілюють РСЗВ і артилерія, - глава ОВА

13:10 21.08.2025
РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

РФ вчергове атакувала газотранспортні об’єкти України – Міненерго

11:28 21.08.2025
Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

Сибіга: Ворог атакував в Україні американський завод з виробництва електроніки

15:19 20.08.2025
Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

Росіяни із артилерії вдарили по житловому будинку на Херсонщини, загинув чоловік

08:54 20.08.2025
Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

Обстріли Херсонщини: одна людина загинула, троє поранені

21:40 19.08.2025
Через ворожий обстріл загинув ще один мешканець Херсонщини

Через ворожий обстріл загинув ще один мешканець Херсонщини

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

ОСТАННЄ

На Харківщині локалізовано лісову пожежу, що охопила понад 100 га - ДСНС

У Китаї говорять про готовність відправити миротворців в Україну - ЗМІ

На Харківщині під час ворожого обстрілу поранено дільничного поліцейського

Зеленський поговорив з премʼєром Нідерландів зокрема про гарантії безпеки для України

Зеленський призначив Колосова головою Покровської райдержадміністрації

Рада підприємців при президенті розбилася по галузевим групам та обговорила з прем’єркою Програму уряду

Метро "Майдан незалежності" зачинять на День незалежності вранці, низку наземних маршрутів скоротять

Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

Окупанти удвічі збільшили добову кількість обстрілів міст та сіл Донецької області, в Костянтинівці 2 загиблих

Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА