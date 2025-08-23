Інтерфакс-Україна
Події
13:33 23.08.2025

Евакуації з небезпечних зон потребують близько 237 тис. людей - Мінрозвитку

Фото: https://t.me/MinDevUA

Евакуації з небезпечних зон біля фронту потребують близько 237 тисяч людей, які продовжують проживати в небезпечних зонах, серед них майже 17,2 тис. дітей, повідомило Міністерство розвитку громад та територій України (Мінрозвитку).

"З 1 червня по 22 серпня 2025 року з Донецької та Дніпропетровської областей було евакуйовано понад 64 тисячі осіб", – повідомляється в телеграм-каналі відомства у суботу.

Мінрозвитку уточнило, що одним з ключових для евакуації є транзитний пункт у Павлограді Дніпропетровської області, а також працює новий пункт у Лозовій Харківської області і починає роботу ще один – у Волоському на Дніпропетровщині.

"Кожна область, з якої проводиться евакуація у безпечніші регіони, має партнерську — приймаючу область. Наразі Рівненська, Кіровоградська та Київська області уже приймають евакуйованих", – наводяться у повідомлені слова віце-прем’єра – глави Мінрозвитку Олексія Кулеби.

Він додав, що Вінницька і Полтавська області готуються до прийому внутрішньо переміщених осіб у разі потреби.

"Ми переформатовуємо роботу транзитних пунктів так, щоб вони виконували виключно тимчасову функцію, і люди могли переміститися у безпечніші регіони впродовж доби", — наголосив Кулеба.

Мінрозвитку також зауважило, що продовжують курсувати евакуаційні потяги з додатковими вагонами: з 15 серпня понад 430 людей евакуювалися до Києва, Львова та Рівне, наступні маршрути уже заплановані, додаткові евакуаційні вагони виділені.

Також у повідомлені йдеться про те, що Міністерство соціальної політики, сім’ї та єднання працює над організацією місць тимчасового розміщення для 2000 маломобільних осіб. Додатково необхідно забезпечити пряме транспортування маломобільних людей, що потребують медичної допомоги, з евакуаційних пунктів до спеціалізованих лікарень.

Як повідомлялося, цього тижня пролунала критика щодо поганих умов для людей у транзитних пунктах евакуації, після чого їх відвідала прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

В Україні, за останніми даними ООН на квітень цього року, було 3,757 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,669 млн на кінець минулого року.

