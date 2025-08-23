Короткочасний дощ пройде на День незалежності по всій Україні, повітря буде прохолодним

Короткочасні дощі, місцями грози очікуються в ніч на неділю, 24 серпня, у західних та східних областях України, вдень по всій країні, крім сходу, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході країни до 17°; вдень 21-26°, у західних та північних областях 15-20°.

В Києві 24 серпня вночі без опадів, вдень очікується короткочасний дощ. Температура вночі 11-13°, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень найвища температура 24 серпня була зафіксована на позначці +35,8°С в 2007р., найнижча вночі +7,4°С в 1907р.

В понеділок, 25 серпня, в Україні переважно без опадів, лише вночі на сході та північному сході короткочасний дощ.

Вітер західний, 7-12 м/с, вдень в північних та Харківській областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13°, вдень 15-20°, на півдні та південному сході країни вдень 21-26°.

В Києві 25 серпня без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 18-20°.