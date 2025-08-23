Інтерфакс-Україна
Події
11:30 23.08.2025

ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

2 хв читати
ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

EUR10,1 млрд доходів від заморожених коштів Центрального банку РФ перерахував ЄС Україні у першій половині поточного 2025 року на підтримку військових та цивільних проектів у країні, пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дані Європейської комісії.

"Згідно з цими даними, уряд президента Володимира Зеленського отримував 1 мільярд євро відсоткових доходів щороку у березні, травні, червні та липні; 3 мільярди євро у січні; та 3,1 мільярда євро у квітні. Самі російські активи знаходяться у власності бельгійської компанії Euroclear, яка зберігає цінні папери та розраховується за операціями з акціями. У 2022 році ЄС конфіскував у Росії загалом 210 мільярдів євро", - пише видання.

У той же час відзначається, що деякі політики не задоволені таким порядком та хочуть зробити всі кошти доступними для Києва, а не лише відсотки за ними. "Настав час використовувати російські кошти безпосередньо. Чи то для надання економічної підтримки Україні, чи то для фінансування систем озброєння", – сказала в коментарі виданню депутат ЄС Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Однак економісти попереджають про руйнівні наслідки для фінансової системи. "Усе це питання досить емоційне. Багато людей, зрозуміло, вважають морально правильним віддавати заморожені гроші Україні… Центральні банки повинні бути впевнені, що їхні резерви за кордоном у безпеці", сказав французький економіст Ніколя Верон, який працює в брюссельському аналітичному центрі Bruegel та вашингтонському Інституті міжнародної економіки Петерсона, додавши, що це центральний елемент світового валютного порядку.

Теги: #війна #підтримка #єс #фінанси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:01 23.08.2025
Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

22:14 22.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

18:43 22.08.2025
Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук

Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук

15:32 22.08.2025
Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

15:18 22.08.2025
РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

13:14 22.08.2025
Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

ОСТАННЄ

В окупованому Калиновому Алчевського району знищено трьох окупантів та їх техніку – ГУР

Зеленський в День прапора: ми свою землю не подаруємо окупанту

Свириденко в День прапора: він обов’язково замайорить над кожним нашим містом і селом

Пілот українського МіГ-29 загинув вночі – Повітряні сили

Пастор Бернс знов їде до України

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА