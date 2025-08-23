ЄС перерахував Україні EUR10,1 млрд доходів від заморожених активів РФ за півроку – ЗМІ

EUR10,1 млрд доходів від заморожених коштів Центрального банку РФ перерахував ЄС Україні у першій половині поточного 2025 року на підтримку військових та цивільних проектів у країні, пише німецьке видання Welt am Sonntag з посиланням на дані Європейської комісії.

"Згідно з цими даними, уряд президента Володимира Зеленського отримував 1 мільярд євро відсоткових доходів щороку у березні, травні, червні та липні; 3 мільярди євро у січні; та 3,1 мільярда євро у квітні. Самі російські активи знаходяться у власності бельгійської компанії Euroclear, яка зберігає цінні папери та розраховується за операціями з акціями. У 2022 році ЄС конфіскував у Росії загалом 210 мільярдів євро", - пише видання.

У той же час відзначається, що деякі політики не задоволені таким порядком та хочуть зробити всі кошти доступними для Києва, а не лише відсотки за ними. "Настав час використовувати російські кошти безпосередньо. Чи то для надання економічної підтримки Україні, чи то для фінансування систем озброєння", – сказала в коментарі виданню депутат ЄС Марі-Агнес Штрак-Циммерманн.

Однак економісти попереджають про руйнівні наслідки для фінансової системи. "Усе це питання досить емоційне. Багато людей, зрозуміло, вважають морально правильним віддавати заморожені гроші Україні… Центральні банки повинні бути впевнені, що їхні резерви за кордоном у безпеці", сказав французький економіст Ніколя Верон, який працює в брюссельському аналітичному центрі Bruegel та вашингтонському Інституті міжнародної економіки Петерсона, додавши, що це центральний елемент світового валютного порядку.