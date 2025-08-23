Інтерфакс-Україна
Події
09:01 23.08.2025

Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

1 хв читати
Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 23 серпня (із 22.40 22 серпня) атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині", - інформують ПС ЗСУ.

 

Теги: #війна #збиття #бпла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:14 22.08.2025
Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 107 ворожих атак - Генштаб

19:01 22.08.2025
КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

КНР готова відігравати конструктивну роль у врегулюванні війни в Україні – МЗС на відмову від гарантій безпеки

15:32 22.08.2025
Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

15:18 22.08.2025
РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

13:14 22.08.2025
Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

Держава компенсуватиме 50% автоцивілки для ветеранів - Свириденко

12:44 22.08.2025
Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

Ув’язнені на прифронтових територіях залишаються найбільш незахищеними особами в умовах війни – юристи

11:40 22.08.2025
Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

09:14 22.08.2025
ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

ПС ЗСУ: знешкоджено 46 ворожих БпЛА із 55, є влучання у 4 локаціях

21:05 21.08.2025
Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

20:47 21.08.2025
Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

ВАЖЛИВЕ

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

Трамп має намір дати Путіну ще два тижні і в разі його відмови від перемовин покласти провину на одну з сторін

Необхідно вводити адмінвідповідальність за використання транспортних засобів з гучними вихлопними системами - керівник Нацполіції

Глава МВС про евакуацію на Дніпропетровщині: Працює "Білий янгол" і "Фенікс", готуємо бронетранспорт

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

ОСТАННЄ

Пастор Бернс знов їде до України

Єрмак повідомив про повернення з РФ ще 3 українських дітей та юнака

Ліквідацію пожежі на заводі американської компанії у Мукачеві завершено - ДСНС

Генштаб зафіксував впродовж доби 143 бойових зіткнення

МЗС застерегло білоруську владу від наближення до кордону і провокування ЗС України під час військових навчань

Окупанти втратили впродовж доби 840 військовослужбовців

23 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Путіним - ЗМІ

Лавров заявляє, що зустріч Путіна і Зеленського не планується - ЗМІ

Спецпредставник Келлог збирається відвідати Київ - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА