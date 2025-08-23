Захисники України в ніч на 23 серпня знищили 36 із 49 задіяних ворогом дронів

Противник у ніч на 23 серпня (із 22.40 22 серпня) атакував 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, повідомили Повітряні Сили ЗСУ у Телеграм.

"За попередніми даними, станом на 08.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 36 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині", - інформують ПС ЗСУ.