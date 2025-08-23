Інтерфакс-Україна
06:20 23.08.2025

Зеленський готовий обговорювати територіальні питання з Путіним - ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський готовий обговорювати територіальні питання під час зустрічі з Путіним, повідомила NBC News у п’ятницю, посилаючись на інтерв’ю, яке дав перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця програмі "Meet the Press".

Ведуча попросила Кислицю прокоментувати заяву очільника МЗС РФ Лаврова, що зустріч Путіна й Зеленського не запланована, і сказати чи вважає він, що "цей мирний процес все ще просувається вперед, чи зараз він зупинився?"

"Ні, я вірю, що він рухається вперед, і рухається поступово. На жаль, не так швидко, як нам хотілося б. Але я вважаю, що цей понеділок і зустріч у Білому домі були надзвичайно важливими подіями останніх місяців. І я вважаю, що це було важливе досягнення, в якому президент Трамп відіграв вирішальну роль", - сказав Кислиця.

На питання про можливі терміни прямої зустрічі Зеленського з Путіним, Кислиця відповів, що потрібно принаймні тиждень "щоб підготувати надійний проект пакету гарантій безпеки для України".

"Тож, в ідеалі, ми можемо мати перший проект десь на початку наступного тижня, а потім ми маємо вирішити, політичне керівництво має вирішити, як ми будемо працювати з цими проектами з політичного боку", - зазначив Кислиця.

На питання що, на його думку, повинні зробити Сполучені Штати, якщо зустріч Зеленського й Путіна не відбудеться, і чи повинні США запровадити додаткові санкції проти Росії, Кислиця відповів ствердно, наголосивши, що "додатковий тиск повинен бути майже миттєвим, коли закінчиться термін, який Трамп має на увазі".

"І тоді росіяни повинні дійсно відчути біль від того, що не бажають йти шляхом миру, який президент Трамп запропонував Російській Федерації", - наголосив перший заступник міністра закордонних справ України.

На питання про претензії РФ отримати більше територій ніж навіть вона вже незаконно захопила та про можливість для України обговорювати ці питання, Кислиця відповів, що президент Зеленський "керується як чинним законодавством України, так і громадською думкою, а громадськість категорично проти обміну нашої землі на мир".

"Але коли мова йшла про територіальні питання, президент Зеленський чітко сказав, що готовий сісти й обговорити це з Путіним, почавши обговорення територіальних питань з лінії бойових зіткнень, яка є наразі", - сказав Кислиця в інтерв’ю NBC News.

"Два світи, дві перспективи: саботаж проти максимального прагнення досягти прогресу", прокоментував Кислиця свою та Лаврова заяви на NBC News, на платформі X

Як повідомлялося, міністр закордонних справ РФ Лавров заявив в інтерв’ю програмі "Meet the Press" на NBC News у п’ятницю, що зустріч Путіна і Зеленського не планується.

Джерело: https://www.nbcnews.com/meet-the-press/video/zelenskyy-ready-to-discuss-territorial-issue-with-putin-ukrainian-first-deputy-foreign-minister-245605445671

https://www.youtube.com/watch?v=JomGnCUC2Nw

https://x.com/SergiyKyslytsya/status/1959010204806521157

Теги: #рф #переговори #сша

