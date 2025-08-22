Прокуратура через суд повернула місту ділянку набережної Дніпра неподалік ЖК River Stone

Фото: http://bank.gov.ua/

Верховний суд прийняв рішення про припинення права володіння приватного товариства на берегоукріплення в урочищі Берковщина, неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровська набережна, 14 у Дарницькому районі Києва, повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

"Йдеться про набережну неподалік житлового комплексу на вул. Дніпровській набережній, 14, що у Дарницькому районі столиці. Власники гідроспоруд встановлювали шлагбауми та ворота, перекриваючи доступ до річки людям, які хочуть там прогулятися, але не мешкають в житловому комплексі", – йдеться у пресрелізі.

За вказаною адресою розташований житловий комплекс River Stone.

Зазначається, що гідротехнічні споруду у вигляді набережної довжиною площею майже 500 кв. м, виконують функції захисту від розмиву, та розташовані на комунальній земельній ділянці водного фонду площею понад 3,1 га вартістю понад 67 млн грн в межах прибережної захисної смуги річки Дніпро.

Водночас приватне підприємство зареєструвало право власності на вказані гідротехнічні споруди, що загрожувало вибуттям ділянки з власності територіальної громади та створювало обмеження у доступі киян до набережної Дніпра, йдеться у повідомленні.

"Верховний суд погодився з доводами прокурора: право власності на гідротехнічну споруду не може бути зареєстровано ні за ким. Таким чином, суд поставив крапку у цій справі – доступ до набережної Дніпра повинні мати усі охочі, а не лише мешканці одного житлового комплексу", – резюмували у прокуратурі.

Як повідомив активіст Олег Симороз, 22 серпня біля ЖК River Stone почався демонтаж паркану, який блокував доступ до набережної. Після цього цегляний паркан почали відновлювати невідомі особи.

"В Дарницькому районі столиці на набережній біля ЖК River Stone тітушня зводить нову стіну, яка обмежує вільний доступ громадян. Нагадую, що Верховний суд України зобов’язав забезпечити на набережній вільний доступ громадян", – зазначив він.

Будівництво житлового комплексу бізнес-класу River Stone у Дарницькому районі столиці було розпочато у 2010 році. Проєкт складається із дев’яти 23-поверхових будинків, останній з яких введено в експлуатацію 2021 року. Девелопером ЖК виступила компанія UDP, генеральним підрядником – ТОВ "Будівельна компанія "Міськжитлобуд", замовником - ТОВ "Лівобережжя Плюс".

За даними "ЛУН", дозвіл на виконання будівельних робіт був виданий 2011 року, внесені зміни в документ у 2017 та 2020 роках.