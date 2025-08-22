Інтерфакс-Україна
Події
18:43 22.08.2025

Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук

1 хв читати
Найкраща гарантія безпеки України - членство в ЄС і НАТО - Стефанчук
Фото: https://www.facebook.com/stefanchuk.official

Найкраща гарантія безпеки України - членство в Європейському Союзі та НАТО, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Провів зустріч із делегацією парламенту Румунії…Обговорили мирний процес і важливість спільного тиску на агресора. Наголосив: мир має бути справедливим і тривалим, без жодних поступок щодо українських територій…Також зосередили увагу на європейській та євроатлантичній інтеграції України. Членство в ЄС і НАТО — наша стратегічна мета і найкраща гарантія безпеки", - написав Стефанчук у Фейсбуці у п'ятницю.

За його словами, у центрі уваги була співпраця в межах Міжнародної Кримської платформи, підготовка до Четвертого парламентського саміту в Стокгольмі та посилення міжпарламентського діалогу, зокрема у форматі Україна – Румунія – Молдова.

"Порушили й гуманітарні питання. Я підкреслив важливість визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу, а також необхідність забезпечення права українських дітей у Румунії на навчання рідною мовою", - зазначив Стефанчук.

Від також підкреслив, що під час зустрічі окремо обговорили координацію санкційної політики України та Румунії, спрямовану на зменшення воєнних можливостей Росії.

Теги: #стефанчук #нато #єс

