Відомо про трьох поранених через ворожий обстріл Краматорська – ОВА

Внаслідок російського обстрілу по приватному сектору у Краматорську в п'ятницю троє людей зазнали поранень, повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Три людини поранені внаслідок сьогоднішніх обстрілів Краматорська. Росіяни завдали ударів по приватному сектору — пролунало близько 10 вибухів. Серед поранених двоє доставлені до травматології у стані середньої важкості, один має легкі поранення", - написав він у Телеграмі.

За інформацією начальника ОВА, є численні пошкодження житла, остаточні наслідки встановлюються.