17:31 22.08.2025

Шмигаль і Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль і генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідали одне з найбільших українських підприємств з виробництва дронів.

"Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте ознайомилися з роботою одного з найбільших українських підприємств, що виробляє дрони. Підприємство регулярно виконує державні контракти, забезпечуючи безпілотниками підрозділи Сил оборони України. Попри безпекові загрози повномасштабної війни, продовжує розвиватися та впроваджувати інноваційні підходи до масштабування виробництва", - написав Шмигаль у телеграм-каналі у п’ятницю.

Він зазначив, що Україна готова ділитися із партнерами НАТО своїм унікальним досвідом інновацій у виробництві та на полі бою.

"Розраховуємо, що Альянс надалі підтримуватиме ОПК України та інвестуватиме в нашу спільну безпеку", - написав міністр.

Теги: #рютте #дрони #шмигаль

