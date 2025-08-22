Інтерфакс-Україна
Події
15:14 22.08.2025

Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

1 хв читати
Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

Безпекові гарантії для України будуть складатися з двох рівнів, на першому – встановлення мирної угоди або припинення вогню, на другом – те, що нададуть США й Європа, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"По-перше, я погоджуюся, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми думаємо, що буде два рівні. На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож, перший рівень буде для того, щоби Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", - сказав Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Генсек НАТО додав, що другий рівень безпекових гарантії – це те, що нададуть США і Європа, і на цим ведеться робота.

"І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І, вірно, нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом - Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії такого рівня, щоби Владімір Владімірович, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову", - наголосив Рютте.

Теги: #рютте #гарантії_безпеки

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:33 22.08.2025
Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

Досвід українських ветеранів буде надзвичайно важливим у процесі трансформації підходу до трансатлантичної оборони – Рютте

16:25 22.08.2025
Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

Зеленський: Гарантії безпеки – ключ до того, щоб наступним поколінням українців не довелось проходити через війну

15:32 22.08.2025
Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

21:24 21.08.2025
Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

10:52 21.08.2025
Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

Зеленський про відсутність Китаю серед гарантів безпеки України: Нам не потрібні гаранти, які не допомогли, коли було потрібно

10:41 21.08.2025
Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

Свириденко: Потрібні як двосторонні, так і тристоронні зустрічі зі США, щоб змусити Росію припинити війну

10:33 21.08.2025
Сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки, відкриває можливість для інших країн долучитися – Зеленський

Сигнал від США, що вони будуть учасниками гарантій безпеки, відкриває можливість для інших країн долучитися – Зеленський

19:23 20.08.2025
Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

Мелоні пропонує надати Україні колективні гарантії безпеки, але відмовити у фактичному вступі до НАТО

18:45 20.08.2025
Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

Швеція готова сприяти забезпеченню гарантій безпеки для України – прем'єр-міністр

01:00 20.08.2025
Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

Ердоган і Рютте обговорили останні події щодо мирного процесу між Україною та Росією

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

ОСТАННЄ

Свириденко: Я хотіла б, щоб платформа "Ветеран Pro" розвивалася більш стрімко

Україна отримала EUR4,05 млрд у межах ERA Loans та Ukraine Facility – Свириденко

Рада обмежила доступ до відомостей про оборонні підприємства в реєстрах

Прокурори стверджують, що обвинувачений у вбивстві Фаріон зізнався у злочині під час розмови зі співкамерником - ЗМІ

У Куп’янську через ворожий обстріл загинула жінка, четверо людей постраждали

Зеленський: Після виписаної інфраструктури гарантій безпеки ми зрозуміємо, хто і як може допомогти

Зеленський щодо заяв Лаврова: Я не розумію, які гарантії безпеки потрібні агресору

РФ хоче висувати ультиматуми та відтермінувати закінчення війни – Зеленський

НАТО контактує з Польщею щодо інциденту з дроном – Рютте

Лавров: Зустріч Путіна та Зеленського відбудеться, якщо буде готовий порядок денний для неї

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА