Рютте: Гарантії безпеки для України будуть складатися з двох рівнів

Безпекові гарантії для України будуть складатися з двох рівнів, на першому – встановлення мирної угоди або припинення вогню, на другом – те, що нададуть США й Європа, повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

"По-перше, я погоджуюся, що Україна, Сполучені Штати та Європа працюють разом, спільно. І ми говоримо про безпекові гарантії. Ми думаємо, що буде два рівні. На першому рівні буде, власне, встановлення якоїсь мирної угоди або припинення вогню, або поєднання того й іншого. Тож, перший рівень буде для того, щоби Збройні Сили України були максимально посиленими, щоб вони могли витримати будь-які труднощі", - сказав Рютте під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у п’ятницю.

Генсек НАТО додав, що другий рівень безпекових гарантії – це те, що нададуть США і Європа, і на цим ведеться робота.

"І, як ми всі знаємо, Будапештський меморандум і Мінські перемовини також не привели до справжніх гарантій. І, вірно, нові наші гарантії не мають бути такими. Ми працюємо разом - Україна, Європа і Сполучені Штати, щоби такі були гарантії такого рівня, щоби Владімір Владімірович, сидячи в Москві, ніколи навіть не подумав нападати на Україну знову", - наголосив Рютте.