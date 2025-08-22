Зеленський і Рютте обговорили кроки для наближення завершення війни, залучення країн до PURL

Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Києві обговорили спільні кроки, які можуть наблизити реальне завершення війни, зокрема, гарантії безпеки.

"Сьогодні ми говорили передусім про те, які наші наступні спільні кроки можуть дати Україні і всій Європі більше безпеки і наблизити реальне завершення війни. Перше – це гарантії безпеки. Ми досягли разом з усіма нашими партнерами важливого взаєморозуміння зі Сполученими Штатами Америки", - сказав Зеленський на пресконференції у п’ятницю.

Президент зауважив, що зараз фактично кожен день тривають переговори щодо конкретного наповнення гарантії безпеки для України на рівні радників з питань безпеки, на рівні військових, на рівні дипломатів всіх команд.

"Загальною метою, як це формулюється, і в діалозі, і це з партнерами, мають бути гарантії як п'ята стаття договору про НАТО, і це реально дієві гарантії безпеки. Саме на такий результат ми маємо вийти", - наголосив він.

Глава держави також повідомив, що обговорив з Рютте, як залучити більшість країн до програми Перелік пріоритетних потреб України (PURL).

"Важливо, що кожен місяць додавав програмі фінансів та дієвості. В середньому це мільярд доларів на місяць, ми проговорили з Марком, може бути на місяць мільярд, може бути десь півтора мільярда, над цим потрібно працювати. Ми говорили про це, як залучити більше країн до цієї програми", - додав Зеленський.

Він зауважив на критичності достатнього фінансування для програм внутрішнього виробництва українських дронів.

"Це друга частина була нашої розмови з нашими командами вже, виключно про внутрішнє виробництво. Український потенціал виробництва значно більший, ніж наші сьогоднішні фінансові можливості. Ми працюємо, щоб закрити цей дефіцит", - сказав Зеленський, додавши, що це складає приблизно $6 млрд.

Також співрозмовники обговорили ключові деталі спільної роботи заради змістовних перемовин про закінчення війни.

"Ми сподіваємося, що партнери допоможуть забезпечити хоча б мінімальну продуктивну позицію російської сторони. Треба примушувати їх до дипломатії. Потрібні дійсно сильні санкції, якщо вони не погодяться на дипломатичні розв'язання цієї війни", - наголосив він.

Рютте прибув у Київ. Відео і фото перебування генсека НАТО у столиці України опублікували у телеграм-каналах Зеленський і керівник Офісу президента Андрій Єрмак.