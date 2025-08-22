Інтерфакс-Україна
Події
14:22 22.08.2025

Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби

Фото: Генштаб ЗСУ

На Дніпропетровщині викрито ще двох військовослужбовців, які надали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів задля ухилення від служби, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).

В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що працівники Бюро у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили чергові факти ухилення від військової служби: фігуранти з частин, дислокованих на Дніпропетровщині, надавали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів для звільнення із війська.

"Зокрема, водій-санітар евакуаційного відділення подав рапорт командуванню, у якому вказав на необхідність догляду за тяжкохворою матір’ю. На підтвердження цього він надав копії підробленого медичного акту, де зазначалося про наявність у неї другої групи інвалідності", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ДБР, при звільненні зі служби йому було нараховано виплати на суму близько 100 тис. грн.

В Бюро зазначають, що аналогічну схему застосував зв’язківець іншої військової частини, який підготував фіктивні документи про другу групу інвалідності у батька.

Внаслідок цього при звільненні він незаконно отримав майже 130 тис. грн.

