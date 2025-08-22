Військові з частин на Дніпропетровщині надали фіктивні довідки про хвороби родичів задля звільнення зі служби
На Дніпропетровщині викрито ще двох військовослужбовців, які надали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів задля ухилення від служби, повідомляє Державне бюро розслідувань (ДБР).
В телеграм-каналі в п'ятницю ДБР інформує, що працівники Бюро у взаємодії з Нацполіцією та СБУ викрили чергові факти ухилення від військової служби: фігуранти з частин, дислокованих на Дніпропетровщині, надавали фіктивні довідки про тяжкі хвороби родичів для звільнення із війська.
"Зокрема, водій-санітар евакуаційного відділення подав рапорт командуванню, у якому вказав на необхідність догляду за тяжкохворою матір’ю. На підтвердження цього він надав копії підробленого медичного акту, де зазначалося про наявність у неї другої групи інвалідності", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ДБР, при звільненні зі служби йому було нараховано виплати на суму близько 100 тис. грн.
В Бюро зазначають, що аналогічну схему застосував зв’язківець іншої військової частини, який підготував фіктивні документи про другу групу інвалідності у батька.
Внаслідок цього при звільненні він незаконно отримав майже 130 тис. грн.