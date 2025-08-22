Інтерфакс-Україна
Події
11:58 22.08.2025

Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

2 хв читати
Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №13673, яким пропонується посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

Нині за такі дії передбачена лише адміністративна відповідальність і штраф. У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення кількість випадків незаконного виїзду чоловіків призовного віку суттєво зросла, а чинне покарання не має достатнього стримувального ефекту.

Зазначається, що, якщо у 2021 році прикордонниками зафіксовано трохи більше 3 тис. незаконних перетинань державного кордону України, то у 2022 році таких правопорушень стало більше, ніж удвічі, у 2023 році їх майже 10 тис., у 2024 році їх понад 20 тис., а в першому кварталі поточного року затримано майже 4 678 військовозобов’язаних осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Законопроєкт пропонує запровадити покарання у вигляді штрафу від 119 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років. Для призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, які перевищили дозволений термін перебування за кордоном у період воєнного стану, передбачено штраф від 34 тис. до 51 тис. грн або ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

Штраф від 17 тис. до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років передбачене також за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури.

Водночас законопроєкт містить положення про звільнення від відповідальності для громадян, які у визначений строк повернуться на Батьківщину та добровільно звернуться до правоохоронних органів із заявою про вчинене ними кримінальне правопорушення.

Теги: #кабмін #незаконно #перетин_кордону #законопроєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:18 22.08.2025
Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

Уряд не розглядає питання підвищення тарифів на житлові потреби – Кулеба

11:06 22.08.2025
Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

Освітній омбудсмен закликає Кабмін внести до Програми дій положення про підвищення зарплати педагогам

18:33 20.08.2025
Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

Кабмін призначив стипендії для переможців мовно-літературному конкурсі ім. Шевченка - Свириденко

18:16 20.08.2025
Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

Навчальний рік 2025/2026 триватиме з 1 вересня до 30 червня - Кабмін

18:08 20.08.2025
Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

Кабмін схвалив створення Комісії з проведення аудиту діяльності АРМА

18:05 20.08.2025
Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

Кабмін розширив перелік безоплатних ліків і медвиробів, що закуповує держава - Свириденко

17:50 20.08.2025
Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

Кабмін погодив указ президента про надання іноземцям права служити офіцерами в Нацгвардії

17:39 20.08.2025
Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко

Кабмін виділив 300 млн грн на відновлення Київщини - Свириденко

13:47 20.08.2025
Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

Раді пропонують прийняти за основу законопроєкт про виплати на лікування військовим, звільненим з полону

13:48 19.08.2025
Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

Парламент прийняв за основу доопрацьований законопроєкт щодо посилення взаємодії між НБУ та ФГВФО

ВАЖЛИВЕ

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Офіс президента реформують, залучивши на роботу військовослужбовців з бойовим досвідом – Єрмак

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

ОСТАННЄ

Окупанти обстріляли Костянтинівку дронами та авіабомбами, є численні руйнування - влада

Нацполіція: Внаслідок обстрілів на Херсонщині 1 людина загинула, 21 поранена, серед них – 3 поліцейських та парамедик

"Нафтогаз" та Equinor підписали меморандум про співпрацю – Корецький

Зеленський: армія – це найнадійніша безпека, але потрібні сильні гарантії від усіх, хто прагне миру

Свириденко: йде пошук оптимального шляху реалізації ініціативи про виїзд за кордон чоловіків 18-22 років

З ТОТ Херсонщини повернули родину з немовлям – ОВА

Морський дрон ГУР знищив п’ятьох елітних російських водолазів у бухті Новоросійска

СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Київський фунікулер опівдні відновить роботу після ремонту

Румунія готова надати військові бази союзникам по НАТО для гарантій миру Україні - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА