Кабмін пропонує Раді ввести кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону - законопроєкт

Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради законопроєкт №13673, яким пропонується посилити відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

Нині за такі дії передбачена лише адміністративна відповідальність і штраф. У пояснювальній записці до законопроєкту, ініційованого прем’єр-міністром України Юлією Свириденко, зазначається, що після початку повномасштабного вторгнення кількість випадків незаконного виїзду чоловіків призовного віку суттєво зросла, а чинне покарання не має достатнього стримувального ефекту.

Зазначається, що, якщо у 2021 році прикордонниками зафіксовано трохи більше 3 тис. незаконних перетинань державного кордону України, то у 2022 році таких правопорушень стало більше, ніж удвічі, у 2023 році їх майже 10 тис., у 2024 році їх понад 20 тис., а в першому кварталі поточного року затримано майже 4 678 військовозобов’язаних осіб, що на 10% більше ніж за аналогічний період минулого року (4 539 осіб).

Законопроєкт пропонує запровадити покарання у вигляді штрафу від 119 тис. до 170 тис. грн або позбавлення волі на строк до трьох років. Для призовників, військовозобов’язаних чи резервістів, які перевищили дозволений термін перебування за кордоном у період воєнного стану, передбачено штраф від 34 тис. до 51 тис. грн або ув’язнення на строк від трьох до п’яти років.

Штраф від 17 тис. до 85 тис. грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років передбачене також за умисне пошкодження прикордонної інфраструктури.

Водночас законопроєкт містить положення про звільнення від відповідальності для громадян, які у визначений строк повернуться на Батьківщину та добровільно звернуться до правоохоронних органів із заявою про вчинене ними кримінальне правопорушення.