СБУ оприлюднила нові докази у справі високопосадовця НАБУ Магамедрасулова, який підозрюється у торгівлі з РФ

Служба безпеки України (СБУ) опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) разом з батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ.

Як зазначається в телеграм-каналі СБУ у п'ятницю, йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію (республіка Дагестан).

Як повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" джерела у правоохоронних органах, йдеться про високопосадовця НАБУ Руслана Магамедрасулова та його батька.

Згілно з повідомленням СБУ, раніше спецслужба публікувала аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він обговорює умови продажу та навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію. Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з Дагестаном.

У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного.

Зокрема, у цій комунікації представник російської компанії повідомляє, що отримав комерційну пропозицію та просить якнайшвидше надіслати актуальні сертифікати якості на продукцію. Він пояснює, що документи потрібні терміново, оскільки добігає кінця дія державної програми РФ з відшкодування витрат на вирощування технічних конопель. Також він називає ім’я особи, яка надсилала йому комерційну пропозицію, – воно збігається з іменем високопосадовця НАБУ.

У процесі аналізу вмісту телефонів також отримано докази того, що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки та здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці. Серед іншого, за матеріалами справи, співробітник антикорупційного органу не тільки знаходив контакти для торгівлі з РФ, а й підшуковував інвесторів для бізнесу. Відповідне телефонне листування знайдено у самого високопосадовця НАБУ.

Окрім того, слідство встановило, що батько правоохоронця перебував на постійному зв’язку з громадянами РФ, жителями Дагестану, а в 2023 році, незважаючи на повномасштабну агресію Росії проти України, особисто відвідав РФ.

Крім того, як свідчать матеріали провадження, батько високопосадовця НАБУ вів листування з народним депутатом-втікачем від забороненої партії ОПЗЖ Федором Христенком, який, за даними слідства, пов’язаний зі спецслужбами РФ та має значний вплив на діяльність НАБУ. Серед іншого, в одному з епізодів переписки вони домовлялися про зустріч на території ЄС. Про контакти співробітника антикорупційного бюро з Христенком свідчить і листування біглого нардепа з батьком посадовця Бюро. Зокрема, Христенко писав, що не може додзвонитися до його сина (для конспірації він вказав лише першу букву імені), і просив посприяти налагодженню контакту.

СБУ таклж задокументувала факти, які підтверджують, що батько посадовця НАБУ підтримував зв’язки з представниками окупаційних адміністрацій на тимчасово захопленій території України. Зокрема, із російським окупаційним чиновником у Горлівці він обговорював питання оновлення реєстрації своєї зброї за законами так званої "днр".

Як повідомлялося раніше, СБУ повідомила високопосадовцю НАБУ та його батьку про підозру за ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору). Вони перебувають під вартою.

Досудове розслідування за процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває.

21 липня Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора заявляли, що викрили на веденні бізнесу в РФ одного з керівників міжрегіональних управлінь детективів Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Руслана Магамедрасулова.

Магамедрасулову оголошено підозру за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. Він підозрюється у веденні бізнесу в рф (виступав посередником у продажі партій технічної коноплі свого батька до республіки Дагестан). Підозру та запобіжний захід у вигляді тримання під вартою отримав також батько співробітника Бюро, громадянин РФ – Сентябр Магамедрасулов.

22 липня Верховна Рада України на засіданні у вівторок у другому читанні та в цілому 263 голосами підтримала законопроєкт №12414, яким обмежила незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Західні політики заявили про загрози для євроінтеграції, а в Україні почалися акції протесту проти обмеження незалежність НАБУ та САП.

23 липня після акцій протесту і занепокоєнь зі сторони міжнародних партнерів президент України заявив, що запропонує Верховній Раді законопроєкт, який забезпечить силу системі правопорядку і відсутність російського втручання в діяльність органів правопорядку.

31 липня Верховна Рада повернула незалежність Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Також ж дня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №13533 щодо посилення ефективності НАБУ та САП.

Керівники антикорупційних органів просили СБУ надати докази обґрунтування підозри, 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обґрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ.

Керівники антикорупційних органів також допускали наміри заміни керівників НАБУ та САП як чергового етапу впливу на роботу антикорупційних інституцій.

Крім того, заявляли про нібито тиск на певних людей з метою зібрання показів, які підтверджують підозри двом працівникам НАБУ.

В СБУ наголошували, що жодного тиску на "певних людей" не відбувається і відбуватись не може, а про вплив на НАБУ нардепа від забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ Федора Христенка, зокрема, свідчать і аутентичні записи його власних розмов.

Під час обшуків за місцем проживання нардепа в Україні виявлено матеріали негласних слідчих дій та анкети детективів НАБУ.

21 липня заочно повідомила Христенку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 28, ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану); ч. 2 ст. 369-2 (зловживання впливом). Він оголошений в розшук.

За матеріалами справи, після початку повномасштабного вторгнення Христенко втік з України за кордон і продовжує чинити вплив на Бюро.