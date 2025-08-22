Обстріли Дніпропетровщини: Пошкоджені фермерське господарство, гімназія та цивільна інфраструктура
Російські війська обстрілюють Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровщини, пошкоджена цивільна інфраструктура, фермерське господарство та гімназія, повідомив глава ОВА Сергій Лисак.
"Два райони області були під ворожим ударом", - написав він в телеграмі.
Зокрема, на Нікопольщині агресор атакував райцентр, Марганецьку і Покровську громади. Застосував FPV-дрони та РСЗВ "Град". Пошкоджені комунальне підприємство, дві 3-поверхівки, будинок, що не експлуатується. Горіли приватний будинок і гараж. Ще 6 осель побиті.
За уточненою інформацією, додав Лисак, через вечірній удар FPV-дроном по Мирівській громаді виникла пожежа. Вогонь знищив літню кухню і господарську споруду. Понівечена приватна оселя.
На Синельниківщині противник поцілив безпілотниками по Межівській, Українській та Маломихайлівській громадах. КАБом по Покровській громаді. Зайнялися фермерське господарство, гараж і суха трава. Пршкоджена гімназія.