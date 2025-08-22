Інтерфакс-Україна
03:49 22.08.2025

Армія РФ атакувала українські позиції ще на 11 напрямках - Генштаб

Російські окупанти атакували позиції українських підрозділів ще на 11 напрямках, за добу відбулося 116 боєзіткнень, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"З початку доби відбулося 116 бойових зіткнень. Противник завдав двох ракетних ударів 43 ракетами та 49 авіаційних ударів, скинувши 70 керованих авіаційних бомб. Також використав для ударів 1850 дронів-камікадзе та здійснив 3876 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ", - ідеться в повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили дві атаки загарбників. Ворог завдав п’ять авіаційних ударів, скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 161 артилерійський обстріл, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи стримали п’ять атак ворога поблизу населених пунктів Вовчанськ, Хатнє, Амбарне та Западне.

На Куп’янському напрямку українські військові відбили п’ять атак ворога в районах Голубівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські військові зупинили 14 штурмових дій загарбників поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі, Діброва та в бік Ямполя. Ще три бойові зіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку противник здійснив п’ять наступальних дій у районах Серебрянки, Виїмки, Григорівки, Сіверська та Федорівки.

На Краматорському напрямку українські військові відбили чотири спроби загарбників просунутися вперед у районах Костянтинівки та Предтечиного.

На Торецькому напрямку окупанти сьогодні чотири рази штурмували позиції українських військових у районах Олександро-Калинового, Плещіївки, Софіївки, Полтавки та Торецька. Сили оборони стійко стримують натиск та відбили всі атаки ворога.

На Новопавлівському напрямку українські підрозділи відбили 25 атак у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке, Темирівка, Зелене Поле, Толстой, Лісне, Ольгівське та у напрямку населених пунктів Комишуваха, Філія. Досі тривають два бойові зіткнення.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив. Ворожа авіація завдала ударів по населених пунктах Новоукраїнка та Оріхів.

На Придніпровському напрямку окупанти двічі атакували позиції Сил оборони у напрямку Антонівського мосту. Противник успіху не мав. Населений пункт Придніпровське зазнав авіаційних ударів керованими бомбами.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0ZknHhG6uNq7H8QUWUfH4u65PTTiEca2zvMfsXvoxQL7hgFaH5r4QS7UEJ2BQQTT2l

Теги: #фронт #генштаб #ситуація

