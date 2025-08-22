США зупинили обмін розвідданими щодо переговорів між Україною та РФ - ЗМІ

Директор нацрозвідки США Тулсі Габбард видала директиву, в якій заборонила передавати союзникам Вашингтона інформацію про мирні переговори між РФ і Україною, повідомляє CBS News.

За словами джерел, у меморандумі від 20 липня, підписаному Габбард, наказано не ділитися інформацією з розвідувальним альянсом "П'ять очей". Йдеться про альянс, який був створений після Другої світової війни і включає п'ять країн: США, Велику Британію, Канаду, Австралію і Нову Зеландію.

Чиновники заявили, що директива класифікувала всі дані, пов'язані з нестабільними переговорами про мир між РФ та Україною - як "NOFORM" (не підлягають поширенню за кордоном).

Таким чином, це означає неможливість передачі інформації іншим країнам або іноземним громадянам. Поширюватися може тільки та інформація, яка вже публікувалася раніше.

Також меморандум обмежує розповсюдження матеріалів, які стосуються мирних переговорів, відомствами, які підготували або надали розвіддані.

Водночас документ, судячи з усього, не перешкоджає обміну дипломатичними даними, зібраними іншими способами (не розвідкою США), а також не забороняє обмінюватися військовою оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами. Серед таких - відомості, якими США діляться з українськими військовими для підтримки оборонних операцій.

"Однією з причин такого роду невиконання зобов'язань є очікування того, що ми та решта четверо сидимо по один бік столу, а по інший - якийсь інший супротивник", - пояснив Стівен Кеш, колишній співробітник ЦРУ.

Він додав, що союзникам важливо мати "загальну розвідувальну картину", щоб політики і переговірники "могли координувати свої позиції і укласти максимально вигідні угоди або вести максимально вигідну війну".

