До 23 зросла кількість постраждалих через атаку РФ в Мукачеві

Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві в ніч на четвер зросла до 23 людей, повідомив глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Станом на вечір четверга кількість потерпілих сягає вже 23 особи.

За його словами, в стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Білецький повідомив, що мав розмову з інвестором та директором підприємства. Вони обговорили можливість релокації виробництва і першочергово забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників.

"Це стратегічне підприємство для Закарпаття. Лише від початку року воно сплатило понад 285 мільйонів гривень податків, які йшли на розвиток області. Ми не дамо ворогу знищити той фундамент, який будується роками", - написав глава ОВА.

Мукачево на Закарпатті опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення.

Джерело: https://t.me/Zakarpat_ODA/4727