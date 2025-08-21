Інтерфакс-Україна
Події
23:37 21.08.2025

До 23 зросла кількість постраждалих через атаку РФ в Мукачеві

1 хв читати

Кількість постраждалих від російського удару по заводу американської компанії Flex у Мукачеві в ніч на четвер зросла до 23 людей, повідомив глава Закарпатської ОВА Мирослав Білецький.

Станом на вечір четверга кількість потерпілих сягає вже 23 особи.

За його словами, в стаціонарі перебуває 6 пацієнтів: серед них – з осколковими пораненнями, травмами кінцівок, живота та голови. Усі у стабільному стані, одна пацієнтка після операції, зазначив очільник області.

Решта постраждалих отримали амбулаторну допомогу – переважно через гостру стресову реакцію, підвищений тиск та легкі травми.

Білецький повідомив, що мав розмову з інвестором та директором підприємства. Вони обговорили можливість релокації виробництва і першочергово забезпечення робочих місць для людей, які залишилися без праці. Йдеться про близько 2500 працівників.

"Це стратегічне підприємство для Закарпаття. Лише від початку року воно сплатило понад 285 мільйонів гривень податків, які йшли на розвиток області. Ми не дамо ворогу знищити той фундамент, який будується роками", - написав глава ОВА.

Як повідомлялося, до лікарні Святого Мартина у Мукачеві (Закарпатська обл.) звернулися 12 постраждалих під час ворожої атаки: 10 осіб каретами швидкої допомоги та ще двоє самостійно, йдеться у повідомленні пресслужби Мукачівської міської ради.

Мукачево на Закарпатті опинилося під атакою армії РФ вперше за час повномасштабного вторгнення.

Джерело: https://t.me/Zakarpat_ODA/4727

Теги: #постраждалі #закарпатська #атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 21.08.2025
У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

14:10 21.08.2025
У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

У Мукачеві вже 16 постраждалих, рятувальники локалізували пожежу на підприємстві

08:52 21.08.2025
Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Львів зросла до трьох

Кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Львів зросла до трьох

08:06 21.08.2025
У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

У Львові внаслідок атаки БПЛА та крилатих ракет загинула одна людина, двоє поранені

07:47 21.08.2025
У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

У Запорізькій області внаслідок авіаударів постраждала літня жінка

07:30 21.08.2025
У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

У Львові внаслідок комбінованої атаки зазнали пошкоджень десятки будинків, є постраждалі

06:35 21.08.2025
Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

Ворог завдав по Запоріжжю два удари, є пошкодження об’єктів інфраструктури – ОВА

14:09 19.08.2025
У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

У Запоріжжі число поранених зросло до 36, серед них – троє дітей – ОВА

09:02 19.08.2025
Внаслідок авіаудару по Руській Лозовій постраждали 3 мирних мешканки

Внаслідок авіаудару по Руській Лозовій постраждали 3 мирних мешканки

17:53 18.08.2025
Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

Число постраждалих у Запоріжжі зросло до 30 людей – обладміністрація

ВАЖЛИВЕ

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Зеленський анонсував щоденні кроки партнерів на підтримку України

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

ОСТАННЄ

Окупанти втратили 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

У центрі Києва у п’ятницю обмежать рух через візити іноземних делегацій

Генштаби США, Євросоюзу та України розробляють шляхи військової підтримки переговорів про мир - Сирський

Україна та Британія обговорили дієві гарантії безпеки від Європи та США, домовилися про продовження партнерства

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Трамп має намір вийти на патрулювання вулиць Вашингтона разом із поліцейськими та військовослужбовцями

Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Удар РФ по заводу в Мукачеві був показовим ударом по американській власності та інвестиціям – Зеленський

Єврокомісар Кос засудила російські атаки по цивільному населенню в Україні

Грем має намір просувати визнання Росії державою, що підтримує тероризм, через викрадених в Україні дітей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА