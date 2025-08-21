Окупанти втратили 107 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Російські окупанти за добу втратили на покровському напрямку 107 військових особового складу, загалом на напрямку атакували впродовж доби 29 раз, повідомив генеральний штаб Збройних сил України.

"Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 107 окупантів, з яких 71 – безповоротно", - ідеться в повідомленні.

Крім того, українські військові знищили один пункт управління безпілотними літальними апаратами, один склад пально-мастильних матеріалів, 47 безпілотних літальних апаратів, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, а також уразили дві ворожі гармати.

Загалом упродовж дня на Покровському напрямку ворог здійснив 29 наступальних дій. Активність російських окупантів фіксувалась поблизу населених пунктів Никанорівка, Новоекономічне, Миколаївка, Родинське, Миролюбівка, Червоний Лиман, Промінь, Покровськ, Звірове, Новопавлівка, Муравка, Новоукраїнка, Затишок, Котлине, Удачне, Лисівка, Дачне. Три бойові зіткнення тривають дотепер.

