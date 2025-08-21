У центрі Києва у п’ятницю обмежать рух через візити іноземних делегацій

У п'ятницю в Києві планується обмеження руху транспорту в центрі міста через візити іноземних делегацій, повідомляє пресслужба управління державної охорони України.

"22 серпня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - ідеться в повідомленні.

Містян закликають врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

Джерело: https://www.facebook.com/udoukyiv/posts/pfbid0i3Ji2zwGCpRdH8d6aeKidMi2SZLeAGycgq7Z8iKDQ9QHBrqqm6joZfamMq55vqrgl?locale=uk_UA