21:05 21.08.2025

Можливість встановлення миру в України стане зрозумілою за два тижні, після цього вірогідна зміна тактики - Трамп

Президент США Дональд Трамп припускає зміну тактики дій через два тижні, якщо до цього часу переконається у неможливості досягнення миру в Україні.

В ефірі шоу Тодда Старнеса в четвер, коментуючи перемовини з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Вашингтоні в понеділок щодо припинення російсько-української війни президент США сказав: "Зеленський виглядає дуже добре. Він активно працює. Це дуже важка війна. Багато людей помирає, багато солдатів помирає, п'ять-сім тисяч на тиждень".

На питання, чи вдасться встановити мир в Україні, Трамп відповів: "Я дам вам знати, скажімо, через два тижні. Ми будемо знати тим чи іншим чином. Після цього, можливо, нам доведеться обрати іншу тактику, але будемо доволі скоро знати".

 

