Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися в Степногірську Запорізької області – DeepState

Фото: https://t.me/DeepStateUA

Російські окупанти безуспішно спробували розвинути свій успіх в напрямку селища Степногірськ Запорізької області на лівому березі колишнього Каховського водосховища після захоплення сусіднього села Кам'янське, біля якого лінія зіткнення проходила тривалий час, повідомляється в телеграм-каналі OSINT-проєкту DeepState в четвер.

"За останній час ворог переключив свою ще більшу увагу на населений пункт Плавні (між Кам'янським та Степногірськом – ІФ=У) та здійснює спроби добратися до селища західніше. Добиратися в глибину території вдається краще, адже цьому сприяє щільна забудова, в якій можна сховатися, закріпитися та накопичитися для подальшого просування. Вдається іноді долізти навіть до приватної забудови Приморського (на захід та північний захід від Степногірська – ІФ-У)", - йдеться в повідомленні.

За даними DeepState окупанти також намагаються просуватися по колишньому Каховському водосховищу, "яке потроху перетворюється на заплавний ліс, якому також варто приділяти увагу". "Звичайно, присутні окремі випадки продовження штурмових дій з північної частини Кам'янського по посадках і полях, але вони більше схожі на багатогодинні повзання в плащі, які закінчуються однаково ураженням з боку пілотів СОУ. Нещодавно ворог був зафіксований в центральній частині Степногірська в кількості декількох осіб, яким вдалося просочитися в селище, але їх дуже швидко ліквідували", - повідомляється у зведенні.