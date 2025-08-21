Інтерфакс-Україна
Події
17:56 21.08.2025

Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала 25 тис. голосів

2 хв читати
Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 11 червня і станом на 21 серпня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Розмір посадового окладу та окладів за військовим званням військовослужбовців Збройних сил України встановлений постановою КМУ від 30 серпня 2017 р. № 704 не підвищувались з 2017 року! Розмір основних щомісячних видів грошового забезпечення військовослужбовців не підвищувався з січня 2023 року", - йдеться в петиції.

Автор петиції вважає, що під час повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення обороноздатності ЗСУ та для підтримки моральної стійкості та патріотичного настрою захисників України, критично важливо забезпечувати соціальний захист військовослужбовців, підтримувати їх рівень грошового забезпечення на належному, достойному рівні.

"З огляду на вищевикладене пропоную привести основні щомісячні види грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до достойного рівня з урахуванням темпів інфляції та росту цін за всі попередні роки. Як мінімум, пропоную повернути базовий рівень доходу військовослужбовця ЗСУ до рівня 2022 року - 42000 грн", - додав він.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум в 2 рази набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У відповідь на петицію тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.

Теги: #зарплати #петиція #військові

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:46 21.08.2025
Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

13:24 20.08.2025
Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

Британія готова розгорнути до 30 тис. військових в Україні не на фронті - ЗМІ

07:21 18.08.2025
Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

Петиція про звільнення Соловйової з посади директорки Департаменту охорони культспадщини КМДА набрала необхідні голоси

12:27 15.08.2025
Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

Українські військові отримали можливість замовляти дрони-бомбардувальники в DOT-Chain Defence - АОЗ

09:08 15.08.2025
ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

ГУР МО отримало партію військового обладнання, зібрану коштом латвійського народу

15:52 13.08.2025
ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

ДП "МЗУ" придбало 30 броньованих евакуаційних машин для військових медиків за кошти UNITED24

09:18 13.08.2025
Зарплати у будівельній галузі підвищено вдвічі - Мінрозвитку

Зарплати у будівельній галузі підвищено вдвічі - Мінрозвитку

15:16 12.08.2025
Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

Глава МЗС Чехії: Європа сплачує більшість військових і невійськових послуг, що посилює її позицію у мирних перемовинах

13:50 05.08.2025
Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

Міноборони спростило оформлення інформації про загиблих, зниклих безвісти та полонених військових

01:54 04.08.2025
Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

Зеленський нагородив трьох офіцерів Повітряних сил званням Героя України

ВАЖЛИВЕ

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

Трамп про війну України та РФ: Неможливо виграти війну, не атакуючи країну-загарбника, цікаві часи попереду

У Мукачеві вже 19 постраждалих від ракетної атаки РФ – ОВА

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження низки об'єктів на території РФ

ССО уразили потяг із ПММ в окупованому Криму

ОСТАННЄ

Співробітники метро Лондона готуються до страйку

Путін звузив свої претензії на українські території, зосередившись на Донбасі

Україна здатна відбивати агресію РФ та не має наміру проводити референдум щодо територій – Єрмак

Польща надіслала Росії ноту протесту через падіння дрона у Люблінському воєводстві

Відповіді ШІ не визнаються джерелом достовірної інформації та не можуть служити доказом у справі – суд

Українців об'єднують насамперед перемоги ЗСУ, роз’єднують взаємні звинувачення та політконфлікти – соцопитування

Через атаку безпілотником на Чернігівщині зазнали поранень дві жінки, одна з них у важкому стані

Глава МВС: Плануємо збільшити команду універсальних рятувальників

Викрито масштабні зловживання під час закупівлі балістичних окулярів для Міноборони

Сирський відзначив результативну роботу в операційній зоні ОТУ "Донецьк"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА