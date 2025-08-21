Петиція до Кабміну про підвищення зарплати військовим до 42 тис. грн набрала 25 тис. голосів

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом підвищити основні види грошового забезпечення військовослужбовців до 42 тис. грн/міс. набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петиція була подана 11 червня і станом на 21 серпня набрала необхідні для розгляду 25 тис. голосів.

"Розмір посадового окладу та окладів за військовим званням військовослужбовців Збройних сил України встановлений постановою КМУ від 30 серпня 2017 р. № 704 не підвищувались з 2017 року! Розмір основних щомісячних видів грошового забезпечення військовослужбовців не підвищувався з січня 2023 року", - йдеться в петиції.

Автор петиції вважає, що під час повномасштабного вторгнення РФ для забезпечення обороноздатності ЗСУ та для підтримки моральної стійкості та патріотичного настрою захисників України, критично важливо забезпечувати соціальний захист військовослужбовців, підтримувати їх рівень грошового забезпечення на належному, достойному рівні.

"З огляду на вищевикладене пропоную привести основні щомісячні види грошового забезпечення військовослужбовців ЗСУ до достойного рівня з урахуванням темпів інфляції та росту цін за всі попередні роки. Як мінімум, пропоную повернути базовий рівень доходу військовослужбовця ЗСУ до рівня 2022 року - 42000 грн", - додав він.

Як повідомлялося, 22 травня петиція на сайті Кабінету міністрів із закликом підвищити заробітну плату військовослужбовцям як мінімум в 2 рази набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

У відповідь на петицію тодішній прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що питання подальшого підвищення розміру грошового забезпечення військовослужбовців має опрацьовуватися комплексно з урахуванням реальних фінансових можливостей держави та пріоритетних потреб сектору безпеки і оборони.