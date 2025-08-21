Інтерфакс-Україна
15:04 21.08.2025

Фільм про американських бійців Міжнародного легіону ГУР вийшов онлайн

Документальний фільм "Одного літа в Україні" Володимира Тихого вийшов онлайн на платформі українського кіно Takflix, стрічка доступна на території України мовою оригіналу з українськими та англійськими субтитрам, повідомила пресслужба Takflix.

"Одного літа в Україні" – документальний фільм від кінооб'єднання Вавилон’13, що розповідає про підрозділ Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони України. У центрі стрічки – американські добровольці, які діляться своїм досвідом перед камерою та відверто рефлексують над особистими й політичними темами. Історія розгортається протягом літа 2024 року, від підготовки до подій на найгарячіших напрямках фронту", - йдеться у повідомленні Takflix у четвер.

"Дуже хочу, щоб через 10 років глядач дивився фільм "Одного літа в Україні", як епізод з життя тодішнього президента США, умовного героя нашого фільму. Аби за майбутні десять років він повернувся додому, зайнявся політикою, стрімко зробив карʼєру, виграв, ясна річ, президентські вибори, допоміг Україні з ядеркою, а потім – ми у двох розмотали на атоми РФ виключно політичними засобами.", – розповідає режисер стрічки Тихий.

Режисер фільму - співзасновник Вавилон’13, режисер і продюсер. Останнім часом займався виробництвом документальних фільмів, присвячених соціальній та військовій тематиці. Його фільм "День українського добровольця" 2022 року отримав спеціальну відзнаку журі в основному конкурсі Sheffield DocFest, Велика Британія.

Вавилон’13 – незалежне об’єднання кінематографістів/-ок, що утворилося на початку Революції гідності у 2013 році. Вже понад 10 років команда фільмує переломні моменти української новітньої історії. За цей час вийшло понад 500 короткометражних та повнометражних стрічок, зокрема "Зошит війни" та "Залізні метелики".

Фільм "Одного літа в Україні" вже доступний онлайн на Takflix, 50% онлайн-кінотеатр передає творцям фільму, а ще 10% – на фонд Legion Support.

Takflix - це український онлайн-кінотеатр, який спеціалізується на показі українського кіно. Він був запущений в грудні 2019 року і є першою та єдиною платформою, що пропонує легальний перегляд українських фільмів онлайн. Takflix має найбільшу колекцію українського кіно, включаючи як класику, так і нові фільми та документальні стрічки. Крім того, Takflix запустив власне виробництво фільмів під назвою Takflix Original.

