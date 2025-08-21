Посадовець ТЦК на Одещині за $10 тис. обіцяв таємно і без наслідків вивезти військового з частини

На Одещині поліцейські викрили посадовця регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП): за $10 тис. він обіцяв таємно і без наслідків вивезти військовослужбовця з місця несення служби.

"Офіцер відділу рекрутингу та комплектування одного з відділів Одеського регіонального територіального центру комплектування та соціальної підтримки, діючи у змові з невстановленими наразі особами, вимагав $10 тис. неправомірної вигоди від представників військовослужбовця, який служить в іншій області", - повідомляє поліція Одеської області в четвер.

За вказану суму, як зазначають в поліції, посадовець обіцяв сприяння у таємному вивезенні з військової частини, безперешкодному перевезенні в обхід блокпостів та доправленні військовослужбовця до Одеси з метою ухилення від подальшого проходження служби.

Поліцейські провели комплекс слідчо-оперативних заходів, за результатами яких затримали фігуранта під час отримання ним обумовлених коштів. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.