12:58 21.08.2025

Шмигаль після чергової нічної атаки РФ зазначив важливість передачі Німеччиною додаткових Patriot

Фото: https://www.spiegel.de/politik/

Міністр оборони України Денис Шмигаль та голова комітету з питань оборони німецького Бундестагу Томас Рьовекамп обговорили оборонне виробництво, підготовку військових та використання заморожених російських активів, повідомив очільник українського оборонного відомства.

"Скоординували наші ключові потреби на полі бою. Сьогоднішня ніч — чергове підтвердження нагальності посилення протиповітряної оборони. Цінуємо внесок Німеччини, зокрема передані ЗРК IRIS-T та намір надати додаткові системи Patriot. Розраховуємо, що така підтримка продовжиться", - написав Шмигаль за результатами зустрічі у Києві з представником парламентарів ФРН у четвер.

Шмигаль зазначив, що українсько-німецька співпраця у оборонній сфері продовжує розвиватися. "Обговорили роботу з низкою німецьких компаній, спільне виробництво та ремонт техніки як на території України, так і Німеччини, а також сприяння у тренуванні українських військових", - написав він.

За словами Шмигаля, на зустрічі він закликав партнерів активізувати роботу з конфіскації заморожених російських активів. Ці кошти можуть бути джерелом бюджетної підтримки України.

"Вдячний за вагому участь Німеччини у багатосторонніх проєктах допомоги Україні, зокрема ініційованих НАТО та ЄС. Німецькі партнери запевнили, що мають намір підтримувати Україну стільки часу, скільки буде необхідно", - додав Шмигаль.

Теги: #patriot #німеччина

