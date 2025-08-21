Інтерфакс-Україна
12:46 21.08.2025

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам

Свириденко: Сподіваюсь, що наступного року ми побачимо позитивні зміни в питанні підвищення зарплат педагогам
Фото: НБУ

Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко сподівається, що в 2026 році будуть позитивні зміни в питанні підвищення заробітних плат педагогам. 

"Ми працюємо, повірте - це пріоритет номер один, щоби вирішити питання заробітних плат. Це складний виклик. Але і з міністром фінансів, і з міністром освіти ми це проговорюємо, шукаємо спільні напрацювання. Сподіваюся, що в наступному році ми побачимо позитивні зміни в цьому напрямі", - сказала вона на освітній конференції "Серпнева-2025" в четвер в Києві.

Як повідомлялося, 28 липня перший віцепрем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що без вирішення питання з заробітними платами для освітян неможливо буде побудувати бажану систему освіти.

27 травня міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив, що якщо буде знайдено додаткове фінансування, то сума "вчительської доплати" може бути збільшена в 2026 році.

18 серпня Лісовий заявив, що в 2026 році вчительська доплата в розмірі 2 тис. грн буде збережена, а також зазначив, що спільно з Міністерством фінансів йде робота над тим, щоб передбачити можливість збільшення доходів педагогів на більшу суму, ніж передбачає існуюча надбавка.

Згідно з ухваленим у листопаді 2024 року рішенням уряду встановлено, що педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти державної та комунальної форми власності щомісяця здійснюватиметься доплата за особливі умови праці в розмірі 1,3 тис. грн (1 тис. грн "на руки") з 1 січня 2025 року. З 1 вересня 2025 року і до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, ця виплата становитиме 2,6 тис. грн (2 тис. грн "на руки").

Теги: #зарплати #педагоги

