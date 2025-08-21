Саміт перших леді та джентельменів-2025 буде присвячено освіті - Зеленська

Саміт перших леді та джентельменів у 2025 році буде присвячено темі освіти, повідомила перша леді Олена Зеленська.

"Цього року вже вп'яте за ліком Саміт буде присвячений освіті. Разом з Міністерством освіти і науки, Міністерством цифрової трансформації, освітянськими ГО, міжнародними партнерами працюватимемо над важливими та актуальними темами", - сказала вона на освітній конференції "Серпнева-2025" в четвер в Києві.

За її словами, на Саміті серед іншого будуть обговорювати те, як освіта формує світ, як знання можуть запобігати конфліктам і будувати довіру.