10:54 21.08.2025

Українці Криму: Відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з РФ

Крайова Рада українців Криму рішуче засуджує будь-які пропозиції, що посягають на територіальну цілісність України, відкидає заклик відмовитися від Криму а також винесення цього питання в міжнародні перемовини, ідеться в заяві Ради.

"Українська громада Криму рішуче засуджує будь-які пропозиції, що посягають на територіальну цілісність України, а також винесення цього питання в міжнародні перемовини. Зокрема, ми категорично відкидаємо заклик відмовитися від Криму як буцімто крок до завершення війни з країною-агресором російською федерацією. На жаль, подібні пропозиції, що лунають не вперше, де-факто винагороджують Росію за агресію і геноцид, є абсолютно неприйнятними і небезпечними як для України, так і для країн Європейського Союзу, Великобританії і США, Канади та світової спільноти в цілому", - йдеться в заяві.

Як зазначається, такі заклики є "глибоко помилковими, бо ігнорують трагічний досвід людства у ХХ ст. Спроби умиротворити агресора за рахунок жертви призвели наприкінці 1930-х рр. до найстрашнішої катастрофи в історії. Намагання ігнорувати інтереси України у ХХ ст. стали спусковим гачком або фактором поглиблення світових криз".

Рада також вважає, що таки заклики "брутально порушують міжнародне право і українське національне законодавство щодо захисту територіальної цілісності і суверенітету".

"Захопивши у 2014 році Крим Росія відкрила ящик Пандорри: вона розв’язала найбільшу війну в Європі після 1945 р., порушила базові міжнародні норми і двосторонні російсько-українські зобов’язання, закріплені у сотнях документів, поставила під сумнів роль США, як гаранта територіальної цілісності і лідера демократичного світу. Зміни території України можуть відбуватися лише після загальнонаціонального референдуму, на якому проголосує більшість громадян України", - йдеться у документі.

Насамкінець, таки пропозиції порушують обіцянки США, Великобританії, Франції, Китаю та Росії захищати територіальну цілісність і суверенітет України, які закріплені у Будапештському меморандумі після відмови нашої країни від третього в світі ядерного арсеналу. Також і Кримську декларацію адміністрації президента Трампа 25 липня 2018 року, у якій США підтверджували невизнання анексії Криму Росією і заявили про відмову визнати коли-небудь її претензії на території, захоплену всупереч міжнародному праву.

"У зв’язку з цим, ми закликаємо керівництво США, особисто Президента Трампа вжити всі потрібні заходи, щоб зупинити вчинення росією, що веде агресивну і геноцидну війну, тяжких міжнародних злочинів та притягнути її до відповідальності, а також підтримати зусилля цивілізованого світу із відновлення територіальної цілісності України, захисту демократії та відновлення дії міжнародного права", - резюмували в заяві.

